Rodrigo Lara defendió aval de Cambio Radical entregado a Oneida Pinto

El representante a la Cámara y director de Cambio Radical, Rodrigo Lara, salió en defensa del aval entregado a la gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto.

Publicidad

"Ella no salió por haberse robado un peso, ella salió básicamente por una inhabilidad, yo quiero que eso le quede claro al país. Se cambió la interpretación de la inhabilidad y no puedo decir más. Yo respeto las decisiones del Consejo de Estado pero creo que es una decisión que no necesariamente comparto, además porque de fondo le está diciendo a los funcionarios, a las personas que han sido elegidas para un cargo, que no pueden renunciar para aspirar a otro y eso no está escrito en ninguna ley", explicó.

Lara aseguró que los contradictores buscan manipular la situación y "mezclar peras con manzanas", al involucrar a Pinto con el exgobernador 'Kiko Gómez', destituido y detenido por irregularidades en la contratación del departamento de la Guajira. (Vea también: La mala hora de Oneida Pinto ).

Publicidad

"Kiko Gómez está preso por bandido, la señora Pinto salió por una inhabilidad. Es un asunto muy distinto. El uno salió por unos temas supremamente graves, aquí se salió por una inhabilidad porque le faltaron 6 días para cumplir el año más o menos de inhabilidad", señaló.

Publicidad

Finalmente, señaló que lo importante es encargar a una persona del gobierno para asumir la función que deja Pinto y no descartó que Cambio Radical busque el aval al próximo gobernador.