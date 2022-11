Samper pide agenda para elecciones y amnistía para presos políticos en Venezuela

El expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, aseguró que “Venezuela no necesita más muertos ni más heridos ni más detenidos en las protestas para entender que el diálogo es su camino”, esto ante la tensa situación que se vive en el vecino país por cuenta de las marchas de la oposición y la represión a las mismas por parte del Gobierno.



El exmandatario planteó, además, que el camino a seguir debería estar enfocado en “definir una agenda para las elecciones, acordar una amnistía para liberar a los detenidos por razones políticas y abrir canales humanitarios para que circulen alimentos y medicinas”.



“Sin desconocer las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa Venezuela, sigo estando convencido de que el camino para salir de estas dificultades no es el de la polarización política ni mucho menos el de los enfrentamientos violentos en las calles”, agregó Samper en su declaración de este viernes.



“Sigo siendo un convencido, con otros dirigentes mundiales como el papa Francisco y Antonio Guterrez, de Naciones Unidas, de que el diálogo puede no ser el único camino pero sí es el más democrático y el más pacífico”, dijo.



Por eso, como exsecretario general de Unasur, seguiré apoyando las gestionen que vienen cumpliendo los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Antonio Fernández (República Dominicana) en la búsqueda de este camino”, concluyó.