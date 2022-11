Santos anuncia siembra de ocho millones de árboles en homenaje a las víctimas

“Colombia necesita diálogos y no armas, recuperamos 500 hectáreas, 48 familias y daremos mil 500 millones para que sigan. Anuncio la campaña "Siembra vida siembra paz". 8 millones de árboles se van a sembrar por las 8 millones de víctimas”, dijo Santos.

Así mismo, el presidente resaltó el valor de quienes han perdonado a sus victimarios y dijo que ese es el ejemplo que se debe seguir en el país.

“Aquí en Chaparral empezó el conflicto, conflicto que vamos a acabar, un paso muy importante para la nueva Colombia que le dejaremos a nuestros hijos. Para mi es una lección de vida la que las víctimas me han dado, porque han perdonado, tienen un corazón enorme, propensas a perdonar como lo necesitamos todos los Colombianos”, señaló el mandatario.

Sobre la restitución de tierras Santos dijo que esta no debe ser usada por los líderes políticos para favorecer sus intereses y afirmó que con este mecanismo se hará justicia en las regiones del país.

“La restitución de tierras es un tema de justicia para las víctimas y no debe usarse para buscar crédito a políticos o para sembrar miedo, ley de ejemplo. El centro del conflicto armado son las víctimas. Está ley es a favor de las víctimas para recuperar la tierra de su verdaderos dueños ¿qué más justicia? Eso representa el corazón de esta ley”, afirmó el presidente de la República.

“Ya no es el guerrillero quien decide sobre la tierra, nadie puede estar por encima de la ley. Es una ley de la República, respeta la propiedad privada. Vamos a defender a los pequeños y grandes dueños de tierras. Con la paz habrá más desarrollo para el campo colombiano, las víctimas no son guerrilleros, no estigmaticen a las víctimas. El proceso tiene en el centro a las víctimas”, sentenció Santos.