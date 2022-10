Santos canceló socialización de reforma tributaria y dará prioridad a vías 4G

Sin embargo, el jefe de Estado ordenó cancelar la socialización de estas propuestas durante el consejo de ministros y darle prioridad al tema de proyecto de carreteras de cuarta generación.



Las recomendaciones de la Comisión de Expertos contemplan el aumento del IVA del 16 % al 19 % porque según la comisión, "la lista de bienes exentos y excluidos de este impuesto es muy amplia en Colombia frente a los estándares internacionales, lo que representa un elevado costo fiscal y genera distorsiones".



Dentro de las recomendaciones también se plantea establecer cinco categorías para el cobro del impuesto: los no gravados y los gravados al 0 %, 5 %, 10 % y 19 %.



Este informe que generó bastante revuelo en el país propone gravar con 5 % de IVA libros y cuadernos, arroz, leche y queso fresco, huevos frescos, pescado, camarones y la carne, que actualmente están exentos. (Aquí: IVA y más impuestos son propuestas, no han sido estudiadas ni aceptadas: Santos ).



A esta propuesta que no caló muy bien dentro de los colombianos se suma la posibilidad de aumentar los impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco y estudiar la posibilidad de cobrar un impuestos a las bebidas azucaradas.



Sobre el informe y la polémica generada a principio de año, el presidente Juan Manuel Santos indicó que no había afán de presentar la reforma tributaria y que se iba a estudiar a fondo la propuesta de la comisión.



Cabe recordar que otra de las propuestas de la comisión de expertos es que los colombianos que reciban ingresos desde 1 millón 480 mil pesos, tendrían que declarar renta.



-El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que reforzará la seguridad en el sur de Bogotá, tras la masacre de 5 personas en la localidad de Ciudad Bolívar. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por información que permita esclarecer este crimen.

-Desde La Habana, alias ‘Pablo Catatumbo’ sustentó las razones por las cuales dice que las Farc no estuvieron involucradas en la muerte del padre del expresidente Álvaro Uribe.

-El ministro de Justicia, Yesid Reyes, confirmó que en el transcurso de esta semana se darán las primeras 16 liberaciones de guerrilleros, en el marco del indulto de 30 subversivos que concederá el Gobierno Nacional. El resto de reclusos serán puestos en libertad la primera semana de febrero.

-Las autoridades adelantan la búsqueda de dos desaparecidos en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde los combates entre bandas criminales y guerrilleros del ELN, dejan un saldo de 600 desplazados.

-El Gobierno venezolano denunció que la Cancillería colombiana no facilitó el transporte de los centenares de estudiantes venezolanos que este lunes regresan a clases en Cúcuta.

-A través de redes sociales están siendo amenazados los 19 concejales de Bucaramanga por no haber aprobado las facultades que solicitó para contratar durante un año el alcalde Rodolfo Hernández.

-A partir de la próxima semana, la factura de los usuarios de gas natural en el Valle del Cauca tendrá un incremento. La empresa Gases de Occidente, distribuidor en la región, informó que los suscriptores de los estratos 1,2 y 3 pagarán entre un 6 % y 7 % más. Los estratos 4,5 y 6 pagarán entre un 8 y un 12 % adicional y las industrias pagarán hasta un 15 % más. El distribuidor le atribuyó las alzas al alto precio del dólar.

-El ministro español en funciones de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, afirmó hoy que va a expresar la "preocupación" que tiene España por la situación en Venezuela ante el Consejo de Exteriores de la Unión Europea.

-El presidente de Francia François Hollande anunció un plan de urgencia en favor del empleo por un monto de más de 2 mil millones de euros, financiados con recortes presupuestales y sin necesidad de aumentar impuestos.

-El Barcelona confirmó que el astro argentino Lionel Messi, no tiene ninguna lesión de gravedad, luego de que fuera sustituido en el entretiempo en el partido de este fin de semana frente al Atletic de Bilbao, que ganó el equipo catalán 6 goles a cero.

-Están fuera de peligro las 14 personas que resultaron heridas en el aparatoso accidente entre dos buses que se registró en Chainero, en el oriente de Bogotá. El tránsito ya fue restablecido.

Este fin de semana fue trágico en el departamento del Meta. 7 personas perdieron la vida en diferentes circunstancias.

-Crece la afectación por el fenómeno del niño en el departamento de Bolívar. Las construcciones de las poblaciones ribereñas en el río Magdalena, comenzaron a verse afectadas por la sequía.