Santos invitó a Colombia a Rodríguez Zapatero para verificar diálogo en Venezuela

La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, expresó su apoyo al diálogo político en Venezuela y afirmó que el líder colombiano Juan Manuel Santos invitó al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para que le informe sobre estas negociaciones, en las que actúa de mediador.



"El presidente Santos ha invitado al expresidente Zapatero para que vaya a Colombia y nos informe un poco más sobre cómo está la situación en Venezuela", dijo Holguín en un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Forum.



La canciller alabó al expresidente del Gobierno por su "gran tarea" en su labor de mediación entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición, auspiciada por el Vaticano y por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).



"Creemos en el diálogo en Venezuela, estamos convencidos que ellos mismos tienen que encontrar su salida", ha concluido.



El Gobierno y la oposición de Venezuela iniciaron en octubre pasado ese diálogo político, en el que actuaron como mediadores José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana Leonel Fernández.



Pero ambas partes lo han dado por concluido este mes después de que la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que está en proceso de reestructuración, denunciara que el Gobierno no ha cumplido los compromisos adquiridos, como la liberación de presos.



Respecto al diálogo bilateral entre Colombia y Venezuela, Holguín reconoció que "desafortunadamente no hemos avanzado mucho".



En cuanto al cierre de la frontera para vehículo entre Colombia y Venezuela, en vigor desde agosto de 2015, la responsable de Exteriores confirmó que se mantendrá cerrada, porque "no están dadas las condiciones todavía para poder abrirla al transporte", aunque afirmó que "lo miraremos más adelante".



Reconoció que el contrabando de alimentos y gasolina, productos más baratos en Venezuela, "ha mejorado sustancialmente" con el cierre de la frontera.