Santos no apoya referendo para prohibir adopción gay

Desde España, el presidente Juan Manuel Santos sentó su posición frente a la iniciativa que busca un referendo para que los colombianos decidan si las parejas del mismo sexo puedan adoptar o no.



“No estoy a favor de esa posición. Somos un Gobierno que ha promovido los derechos de todos los colombianos, incluyendo las minorías homosexuales”, dijo.



Con una votación de 53 votos a favor y 21 en contra, el Senado de la República aprobó este martes, en segundo debate, el referendo que es promovido por la senadora liberal, Viviane Morales.



Justamente quien inició su presentación fue la senadora Viviane Morales, quien criticó fuertemente a la Corte Constitucional y su decisión de avalar la adopción por parte de parejas del mismo sexo el 4 de noviembre del 2015.



“La Corte omite decir que es por su propia culpa, por una decisión de tutela del año 2011, que se han retrasado muchísimo los procesos de adopción porque la Corte exigió, antes de adoptar, que se consultara hasta el sexto grado de consanguinidad, cosa en la cual dura el Bienestar Familiar dos y tres años, no porque no hayan parejas heterosexuales , como dice la Corte”, agregó la senadora.