Santos tiene un retrovisor borroso, su gobierno que no quiso firmar cese con ELN: comisionado de Paz

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, negó que el Gobierno haya enviado un vocero para torpedear el cese al fuego del ELN , como lo sostuvo el expresidente Juan Manuel Santos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

El funcionario manifestó que el expresidente tiene un retrovisor borroso porque fue su gobierno el que tomó esa decisión.

“Fue su propio gobierno el que decidió que no firmara el cese al fuego. El propio Pablo Beltrán lo ha dicho. El Gobierno del presidente Duque jamás habló de un cese el fuego bilateral, ni antes ni después”, puntualizó.

Asimismo, Ceballos dijo que Angelino Garzón, a quien Roy Barreras señala como el funcionario que torpedeó el cese al fuego, no ha tenido ningún rol como vocero del gobierno Duque.

“Es muy triste que un expresidente esté dando esas declaraciones, primero porque es darle un poder enorme a un funcionario de un gobierno que ni siquiera se había posesionado y segundo es una falta absoluta de seriedad decir que no se firmó por un gobierno que no se había posesionado”, añadió.

Durante un conservatorio organizado por la JEP sobre la justicia transicional, el expresidente Santos dijo que, así como hizo un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, lo quiso hacer con el ELN empezando con un cese al fuego.

Publicidad

“Infortunadamente con el ELN no se logró lo mismo. Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir del gobierno, infortunadamente hubo un muy importante vocero del actual gobierno que fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este gobierno, sino con el próximo, y el ELN se creyó ese mensaje y no firmó conmigo, y mire en lo que estamos”, explicó Santos.

Escuche las declaraciones de Miguel Ceballos en Mañanas BLU: