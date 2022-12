Santos viaja a EEUU para examen médico y reunirse con demócratas y republicanos

El presidente Juan Manuel Santos viaja este miércoles a Estados Unidos, donde tendrá una serie de reuniones con congresistas de los partidos Demócrata y Republicano, participará en la ceremonia anual de Diálogo Interamericano y asistirá a un acto de despedida al Vicepresidente de ese país, Joe Biden.



En la cena de gala anual de Diálogo Interamericano, que tendrá lugar este mismo miércoles, el presidente colombiano recibirá el Premio al Liderazgo para las Américas, otorgado por esa institución.



Diálogo Interamericano, fundado en 1982, es un centro de análisis y estudios sobre asuntos del Hemisferio Occidental, con sede en Washington.



'El Diálogo tiene el inmenso honor de recibir y reconocer a uno de los líderes contemporáneos más distinguidos de las Américas en un momento singular para la historia de Colombia y de toda la región', declaró el expresidente de México Ernesto Zedillo, que es copresidente de la junta directiva con la ex Representante de Comercio de Estados Unidos, Carla Hills.



'Estamos encantados de que el Presidente Santos haya acordado recibir este año nuestro Premio al Liderazgo para las Américas. Nadie es más merecedor. Su incansable búsqueda de la paz en Colombia es esencial para promover la democracia, la equidad social y la prosperidad en ese gran país. Estamos orgullosos de su compromiso activo con el Diálogo durante más de un cuarto de siglo', dijo por su parte Michael Shifter, Presidente de esa organización.



El jueves 17, el Presidente iniciará la agenda en Washington a las 8:00 am con reuniones en el Congreso de Estados Unidos con diferentes líderes republicanos y demócratas, con quienes hablará sobre el proceso de paz en Colombia. Allí estará aproximadamente hasta las 10:45 am.



A las 7:00 pm se ofrecerá una cena en la residencia de la Embajada de Colombia en honor del vicepresidente Biden, caracterizado amigo del país.



Biden, abogado oriundo del estado de Pensilvania y perteneciente al Partido Demócrata, es el 47º vicepresidente de los Estados Unidos de América y ocupa el cargo desde 2009, con el Presidente Barack Obama.



El presidente Santos aprovechará su estadía en EEUU para practicarse en el hospital universitario Johns Hopkins, de Baltimore (Maryland), un examen médico por recomendación del equipo de la Fundación Santa Fe de Bogotá.