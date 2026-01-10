El Desafío Siglo XXI vuelve a Caracol: fecha, hora y qué pasó tras la pausa

El popular reality colombiano Desafío Siglo XXI regresará a la programación de Caracol Televisión en enero de 2026 tras una pausa de fin de año que detuvo su emisión durante la temporada navideña. Esta pausa, tradicional en las grandes producciones del canal, permitió dar paso a formatos especiales mientras los fans esperaban el retorno de la competencia.

El último episodio del año anterior —emisión 111— cerró con momentos intensos que modificaron la dinámica de los grupos y dejaron la sensación de que lo más emocionante de la competencia estaba por venir. Según la presentadora, se hizo necesario detener la emisión por las fiestas y se invitó a los espectadores a volver en 2026 para continuar con la competencia por la victoria.

¿Cuándo vuelve el Desafío Siglo XXI Caracol televisión?

La producción retomará sus emisiones el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m., una vez finalizado el puente festivo de Reyes Magos. El programa regresará en su horario habitual de la franja estelar, permitiendo que la audiencia vuelva a seguir las pruebas y estrategias de los participantes que aún están en carrera.

A diferencia de un nuevo ciclo o temporada, el regreso no marca un reinicio del show, sino la continuación exacta de la edición que estuvo al aire en 2025, justamente en el punto donde quedó antes de la pausa. Los equipos ya están conformados y varios conflictos, alianzas y rivalidades quedaron pendientes por resolverse tanto en la playa como en la ciudadela.



El anuncio del retorno del Desafío Siglo XXI encendió nuevamente la conversación en redes sociales. Muchos seguidores del reality compartieron teorías sobre lo que podría ocurrir tras la pausa, especialmente en relación con los cambios de equipos y las pruebas que determinarán quiénes avanzan hacia la final. Varios coinciden en que la recta final será una de las más competitivas y reñidas de los últimos años.

Caracol Televisión, por su parte, ha reafirmado que no habrá cambios importantes en el formato, y que el enfoque seguirá siendo el mism, pruebas físicas exigentes, decisiones estratégicas de los participantes y convivencia intensa que pone a prueba la resistencia y el ingenio de cada integrante en busca de quedarse con el título.

Con el regreso del Desafío Siglo XXI, la parrilla nocturna de entretenimiento colombiano vuelve a centrarse en uno de sus programas más vistos, en el que el público podrá seguir apoyando a sus favoritos y observar cómo se desarrolla el desenlace de esta edición que promete emociones hasta el final.