En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / El Desafío Siglo XXI vuelve a Caracol: fecha, hora y qué pasó tras la pausa

El Desafío Siglo XXI vuelve a Caracol: fecha, hora y qué pasó tras la pausa

Después de la pausa navideña, el Desafío Siglo XXI retoma su competencia con nuevos desafíos y tensiones por resolver entre los equipos en juego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad