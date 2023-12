Satena volará a Ecuador en 2024: aerolínea anunció plan para volar internacionalmente

Desde que Gustavo Petro es presidente de Colombia, la aerolínea estatal del país ha tenido un espaldarazo fuerte por cuenta de los proyectos que tiene en mente el mandatario con Satena, el principal: que sea una empresa que llegue no solo a los destinos más remotos del país, sino que vuele internamente.

Durante el 2023 Satena fue la primera aerolínea colombiana en anunciar los vuelos con destino a Venezuela en medio de la reactivación de las relaciones comerciales entre Colombia y el vecino país.

En entrevista con Blu Radio, el presidente de Satena, el general Óscar Zuluaga, anunció que el próximo 16 de enero iniciará la ruta Bogotá- Valencia que es la segunda ruta que se tiene entre Colombia y Venezuela. Esto a pesar de que la aerolínea tuvo que terminar con su ruta Bogotá - Caracas por la entrada de otros competidores al mercado.

Pero la apuesta va más allá, el general Zuluaga aseguró que espera que terminando el 2023 o en el 2024 Satena empiece a volar hacia Ecuador.

Parte del impulso que le dio el Gobierno Petro a esta aerolínea colombiana fue inyectarle recursos y está en medio de un proceso de capitalización del cual se tendrán detalles antes de finalizar el 2023.

“Este es un trabajo que se viene adelantando con el Ministerio de Hacienda, podemos decir que va muy adelantado, esperamos antes de cerrar el año poder ya haber suscrito el contrato que se debe firmar para el que se cumpla el propósito de la capitalización”, comentó el general Zuluaga.

En medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el país, el general Zuluaga reconoció que ha habido afectaciones de las operaciones de Satena.

“Por situaciones tanto de orden público como de pronto manifestaciones que se puedan presentar que hemos tenido al oriente del país, al sur del país (…) no podemos plantear por alguna inconformidad de algún grupo de personas o pretender bloquear las instalaciones de el aeropuerto o el ingreso a los pasajeros a la terminal. Sin embargo, afortunadamente y a pesar de que se han presentado las intenciones, todavía no se han logrado, entonces por eso es que trabajamos de la mano con la fuerza pública, con el Ministerio de Defensa en en el sentido de poder garantizar que no se vea afectado en ningún momento el transporte de pasajeros”, dijo Zuluaga.

