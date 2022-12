Se caerían circunscripciones de paz, según borrador de la Secretaría del Senado

BLU Radio conoció un borrador en el que la Secretaría del Senado de la República le entregaba un concepto jurídico a la presidencia de esa corporación sobre las mayorías que deberían tener la votación definitiva del pasado jueves de las circunscripciones de paz.



En este concepto, la Secretaría señalaba que el quórum debe mantenerse de acuerdo a la totalidad de los miembros del Senado, es decir los 102 senadores, por lo que la mayoría para que ese proyecto hubiese pasado era de 52 votos.



Sin embargo, el secretario del Senado explicó a BLU Radio que el documento es un simple borrador, que no ha firmado y que no ha sido llevado a consideración de la presidencia de esa corporación.



Cabe precisar que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, está reunido con sus dos asesores para tomar la decisión definitiva, que podría darse la mañana de este martes.



Por el momento se conoce el concepto del secretario general del Senado, Gregorio Eljach, quien considera que la conciliación del proyecto no alcanzó los votos suficientes.



Su teoría es que no se tenían que aplicar las 3 sillas vacías de los senadores Martín Morales, Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, quienes están en manos de la justicia, y en ese orden de ideas, las mayorías se tuvieron que constituir sobre 102 senadores.



Si se aplica la regla general, la mitad más uno, 102/2= 51 +1= 52. Es decir que, según Eljach, se necesitaban 52 votos y la conciliación obtuvo 50.



El argumento del secretario radica en que las sillas vacías solo se aplican para la conformación del quórum pero no para obtener las mayorías necesarias para aprobar una iniciativa.



Sin embargo, varios abogados están trabajando en otros conceptos que podrían controvertir esta tesis.



