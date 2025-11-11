Se conocen primeras fotos y videos del allanamiento a la casa de Armando Benedetti

Este martes 11 de noviembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció a través de su cuenta de X un allanamiento a su residencia ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

La operación fue ejecutada por uniformados de la Policía Nacional, quienes llegaron en vehículos y motocicletas al club residencial Lagos del Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico), donde el ministro vive junto a su esposa, Adelina Guerrero, y sus dos hijos.

Según se conoció, la diligencia fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana, en el marco de una investigación que adelanta contra el funcionario.

Benedetti reaccionó de inmediato, calificando el procedimiento como un “abuso de poder”. En sus publicaciones en redes sociales, lanzó fuertes señalamientos contra la magistrada, a quien describió como “demente y delincuente”, acusándola de tener una “obsesión” en su contra y de adelantar pesquisas sin la debida competencia legal.



En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha… pic.twitter.com/hYRwuZ5TZ9 — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 11, 2025

“Está enferma y obsesionada conmigo. Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos”, escribió el ministro en X.

El jefe de la cartera política aseguró que esta diligencia se suma a lo que considera un “acoso judicial” que se ha prolongado durante siete años. Afirmó además que Lombana ha sido recusada en dos ocasiones por presunto interés en incriminarlo.

Se conocen primeras fotos y videos del allanamiento de la casa de Armando Benedetti Foto: Blu Radio

Ante lo que califica como un atropello, Benedetti hizo un llamado público al procurador general, Gregorio Eljach, y anunció que acudirá a instancias internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar protección.

“Señor procurador, ¿cómo puedo acceder a mi derecho a la justicia? Iré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nadie detiene a ese monstruo. Quiero dejar claro que esta noticia la doy yo, como una denuncia de abuso de poder”, puntualizó el ministro