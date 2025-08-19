Se debe respetar siempre la soberanía: ministro de Defensa tras despliegue en el Caribe

Este martes se llevó a cabo un debate de control político al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para hablar sobre la financiación de las Fuerzas Militares.

Tras el debate, Sánchez respondió cuál será la posición de Colombia ante el despliegue de tres buques por parte de Estados Unidos en las aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

“La posición de Colombia es clara: lo que dice la constitución y la ley, proteger nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra integridad territorial y el orden constitucional. Hay programas de cooperación entre las naciones para combatir algo que amenaza a todas las naciones que es el crimen organizado transnacional, respetando siempre la soberanía. Posiciones geopolíticas como Colombia las hablará el presidente o la cancillería”, dijo el ministro de defensa Pedro Sánchez.

Es importante recordar que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país".

"El régimen de (Nicolás) Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país", dijo Leavitt.