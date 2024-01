“Se lidera con el ejemplo”: alcaldesa de Ibagué cierra puerta a funcionarios que llegan tarde

La alcaldesa de Ibagué , Johana Aranda, cerró la puerta de la Alcaldía a los funcionarios que llegaron tarde a trabajar el pasado 9 de enero. La mandataria, quien llegó a la oficina a las 7:30 a.m., como lo establece el horario laboral, advirtió a los trabajadores que si llegaban después de las 7:35 a.m. no serían admitidos.

"Yo creo que, para recuperar la confianza en una ciudad en lo público, debemos iniciar por eso, el respeto por los horarios, un pacto por la puntualidad", dijo Aranda en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

La alcaldesa aseguró que la falta de puntualidad entre los funcionarios es una queja recurrente de los ciudadanos de Ibagué.

"Los ibaguereños llegan a las 7:30 a buscar a los funcionarios y los funcionarios no están", dijo.

En el operativo de puntualidad del pasado 9 de enero, más de 50 funcionarios no pudieron ingresar a la Alcaldía. La alcaldesa dijo que la mayoría de ellos dieron excusas como el tráfico o problemas familiares.

"Hay eventos excepcionales, situaciones que se nos presentan a todos, pero no podemos volver cotidianos el respeto a la puntualidad", dijo Aranda.

La alcaldesa aseguró que la medida de cerrar la puerta a los funcionarios impuntuales tendrá continuidad. "Todos han dicho hacía falta esto", dijo.

La medida de la alcaldesa Aranda ha generado reacciones positivas y negativas. Algunos ciudadanos la han aplaudido por su compromiso con la puntualidad, mientras que otros la han criticado por considerarla una medida autoritaria.