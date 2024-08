Se pueden hacer ajustes a tarifas de energía, pero Creg debe intervenir: Andeg

En medio de la controversia generada por las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien señaló que la falta de acciones del Legislativo para controlar las altas tarifas se debe a problemas en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, desde la Asociación de Empresas Generadoras de Energía dicen que el Estado si tiene la capacidad de regular las tarifas y que es esa comisión de regulación la encargada de establecer los criterios y metodologías para fijar las tarifas.

"Decir que el Estado no regula las tarifas es totalmente impreciso. Aquí hay una superintendencia que está especializada en los servicios públicos, entre ellos la energía eléctrica, y eso también es del Gobierno. Hay que tomar acciones en cada uno de los eslabones. En el caso de la Creg, ha hecho su trabajo, ha hecho propuestas, por ejemplo, en el tema de comercialización para mejorar la competitividad de las tarifas. La tarifa se puede ajustar y se puede corregir", afirmó el Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.

Castañeda dijo que en Colombia no puede pasar lo que sucedió en países como Argentina, que han dejado caer sus sistemas eléctricos porque no renumeran los costos.

"Lo que no puede pasar es lo que pasó en otros países. Caso Argentina, que el Gobierno sale y dice mire, es que el kilovatio energía, por decir cualquier cosa, no solo vale 2.200, sino que vale 600 pesos y distribuyan eso como quieran. Lo que pasa inmediatamente después de eso es que nadie va a invertir y nadie va a hacer la operación y mantenimiento de las redes ni de las plantas de generación y terminamos con un servicio que no existe, es decir, con un servicio de mala calidad, con un servicio básicamente que te lleva apagones. Caso, vuelvo y lo digo, como Argentina y como otros países que han dejado caer sus sistemas eléctricos porque no remuneran los costos. La ley dice que tiene que remunerar los costos eficientes y efectivos de la de todas las empresas y para eso está la comisión de regulación, entonces, entonces claro que se pueden hacer ajustes, claro que se pueden hacer esfuerzos, pero tiene que darse esa discusión, como lo digo, en ese marco regulatorio que está creado y que existe en el país", dijo Castañeda.

Publicidad

Sobre este tema, se conoció que un tribunal administrativo en Barranquilla ha tomado la decisión de cambiar el modelo tarifario para medir y expedir la regulación de tarifas de energía en la región Caribe. Esto responde a una acción popular presentada por la Comisión de Regulación de Tarifas de Energía y busca obligar a la Creg y al Ministerio de Minas y Energía a revisar la fórmula tarifaria actualmente en uso.

Hay que decir que desde el año 2022, la región Caribe ha enfrentado una batalla jurídica liderada por los personeros de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla, quienes han denunciado el aumento desmedido de las tarifas de energía en la zona. A pesar de las reuniones entre ministros, senadores y alcaldes, ninguna solución satisfactoria ha sido encontrada hasta ahora.

Publicidad



Escuche la entrevista completa aquí: