Alcaldes en Caribe exigen acciones a la CREG para bajar altas tarifas de energía eléctrica

La disminución de hasta $115 pesos en la unidad del kilovatio/hora consumido que anunció la empresa Afiniapara los mercados de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, al parecer, no llenó las expectativas de algunos alcaldes en la región Caribe.

Y es que, si bien reconocen la voluntad de la compañía para aliviar el bolsillo de millones de usuarios con un descuento del 10.2% en la tarifa de energía, todavía les resulta "insuficiente" dado a que, según explicaron, se necesitan medidas de fondo en las que juega un papel fundamental la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó que es precisamente la CREG la que debe modificar el régimen tarifario para el Caribe ya que, lo único que le interesaba a los cartageneros, en este caso, era pagar un recibo más económico.

"Los habitantes de Cartagena quieren pagar lo que consumen, es lo que quieren, nada distinto. No quieren arandelas, no quieren que se les cuelguen cobros extras que no deberían hacerse, y cuando se dé de manera integral la reducción en la tarifa de energía va a beneficiar grandemente el bolsillo de los cartageneros".

Publicidad

A su turno, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, instó desde Barranquilla al Gobierno Nacional para que adopte medidas que permitan entregarle al ciudadano de a pie "reducciones en pesos, no en centavos", teniendo en cuenta los ofrecimientos de empresas como EPM, Isagen, entre otras.

"Si la solución es con paneles solares, pues que se hagan rápido. Si la solución tiene que ver con alternativas de normalización de redes, pues que se hagan rápido. Nosotros como territorio o como ciudadanos estamos dispuestos a concurrir, debido a que en últimas el ciudadano lo que espera que su tarifa baje", dijo Acuña.

Publicidad

Aunque la ciudad de Riohacha no hace parte del mercado de Afinia, el alcalde Genaro Redondo se sumó a las voces que piden a la CREG regulación de las tarifas de energía eléctrica.

Además, también pidió que no se descarte a La Guajira para poner en marcha los grandes proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales que, según indicó, también ayudarán a impactar positivamente las tarifas en el Caribe.