Si no rebajan tarifas de energía vamos a guerra: alcalde de Cartagena a empresa Afinia

El anuncio de la empresa Afinia de no acogerse a la propuesta del Ministerio de Minas y Energía y la CREG para reducir las tarifas de energía, causó gran malestar entre los cartageneros, y en el mismo alcalde William Dau, quien calificó como “inaceptable” la decisión de la filial de EPM.

Sin abandonar su estilo polémico, el mandatario cartagenero le dio un ultimátum a la empresa para buscar una solución que permita la anhelada reducción en las facturas de energía que hoy día pagan los cartageneros.

“Exigimos que Afinia y la junta directiva de EPM, los dueños de Afinia, se sienten con la CREG y el Ministerio de Minas a resolver esto. Se nos agotó la paciencia, les damos plazo hasta el 28 de octubre, si no rebajan las tarifas vamos a guerra con Afinia y la Junta Directiva de EPM, no nos van a seguir metiendo el dedo en la boca, bajen las tarifas y dejen de hablar sus pendejadas técnicas que no nos convencen”, dijo.

➡️Desde el Distrito rechazamos la decisión de la empresa Afinia, de no acogerse a la opción planteada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG ), que buscaba reducir las tarifas de energía en la costa Caribe. pic.twitter.com/0xVgJdRhUS — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) October 12, 2022

El alcalde Dau señaló que es imposible aceptar que otras empresas si hayan mostrado voluntad y se hayan sumando al denominado ‘Pacto se la Justicia Tarifaria’.

“Es imposible aceptar que los demás prestadores de servicios de energía sí hayan bajado nominalmente la tarifa, mientras se concerta a finales de octubre las cifras definitivas de rebaja con el Gobierno Nacional. La decisión de Afinia no es de aceptación para los cartageneros”, sostuvo.

A través de un comunicado, la empresa Afinia había explicado que no se acogerá a la propuesta porque genera un impacto negativo en la liquidez de la misma; e indicaron que “continuarán buscando mecanismos que permitan alcanzar una solución estructural y significativa para la región, sin comprometer la sostenibilidad de la empresa”.

Veedurías y ligas de usuarios de Cartagena y Bolívar anunciaron nuevas jornadas de protestas y movilización en rechazo a la decisión de Afinia.

