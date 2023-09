"Se recibieron propuestas para poner retenes, no nos parece eficaz": Petro sobre el Tapón del Darién

Al término de su intervención en la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Gustavo Petro tuvo un encuentro con su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, para analizar las posibles soluciones y alternativas ante la crisis migratoria y la situación humanitaria que se vive en el Tapón del Darién, en la frontera de los dos países.

El mandatario colombiano ha asegurado que el promedio de personas que buscan pasar diariamente supera los 3.000 por lo que en el próximo año podría intentar cruzar la frontera más de un millón de personas.

Petro dijo que el énfasis debe ser humanizar la migración y que no está de acuerdo con poner retenes a lo largo del camino por la selva. Además, reiteró que se debe levantar el bloqueo a Venezuela para mitigar la crisis.

“Las propuestas que se han recibido son de poner una serie de retenes a lo largo del camino, no nos parece eficaz, entonces lo que acordamos un poco, además de hacer una reunión mucho más formal que puede ser en Caracas donde se origina el problema, no motivado que eso lo he dicho públicamente, es el bloqueo a Venezuela”, aseguró el mandatario.

Dijo que en esa reunión los mandatarios deben centrarse en cómo “humanizar el flujo, Panamá habla de ordenarlo, yo hablo de humanizarlo, es decir que no muera la gente”. En el diálogo debe tener presencia Estados Unidos para dialogar sobre “una propuesta eficaz que no es trasladar la frontera México-Estados Unidos hacia nuestros países”.

