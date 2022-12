Se retractó testigo que acusó a Benedetti de participar en desfalco en Córdoba

En el limbo quedaría el proceso en el que está involucrado el copresidente del Partido de la U, Armando Benedetti, por supuestamente haber participado en el desfalco al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba.



El principal testigo del caso, el abogado Álvaro Burgos, quien salpica al congresista, dijo que se siente engañado por la Fiscalía General de la Nación por los términos del principio de oportunidad, al cual se acogió para lograr su libertad y tener inmunidad en los cargos por los cuales ha sido acusado.



En un documento radicado en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía, Burgos pide que sus declaraciones no se tengan en cuenta en cualquier proceso.



"Considero que la renuncia a mis derechos fundamentales de guardar silencio y a no autoincriminarme, en todas esas declaraciones, se encuentra viciada por el engaño del que he sido víctima y deben ser excluidas de cualquier proceso que se adelante por estos hechos”, señala el documento.



Además, agrega que "permito informar a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que las declaraciones que hice en mi propia contra, y en las que además relacioné el nombre, entre otros, del senador Armando Benedetti, y que fueron enviadas a esta honorable corporación para que fueran examinadas por los magistrados, se realizaron bajo el marco de un eventual principio de oportunidad que no corresponde al presentado por la Fiscalía".



Publicidad