Seis moteles sellados y parejas sancionadas por violar el aislamiento en Bucaramanga

Durante un operativo de las autoridades, seis moteles fueron sellados tras ser descubiertos que trabajaban a puerta cerrada en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

Los moteles, ubicados en el sector del San Andresito La Isla de Bucaramanga y el centro de la ciudad, prestaban el servicio de habitación por horas y allí encontraron a varias parejas que fueron sancionadas.

Publicidad

“Esta actividad comercial está prohibida como medida de bioseguridad para prevenir la diseminación del Covid-19. La invitación a los establecimientos comerciales que no están autorizados a abrir y prestar servicios es a que no lo hagan hasta tanto no se dé la indicación correspondiente”, afirmó Nelson Ballesteros, secretario de Salud del Municipio.

Las autoridades hicieron un llamado de atención para cumplir con las normas establecidas por la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

Entre tanto, dos empresas de telefonía fueron sancionadas por causar aglomeraciones dentro de sus establecimientos comerciales en la carrera 33 con calle 44 de Bucaramanga.

Publicidad