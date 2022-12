Senado da luz verde a juicio penal contra Gustavo Malo por el Cartel de la Toga

El proceso contra el suspendido magistrado Gustavo Malo tuvo punto final en el Congreso de la República. La Plenaria del Senado aceptó, con 40 votos, la acusación contra el jurista, investigado por el escándalo de corrupción del Cartel de la Toga, como presunto autor de los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Durante la sesión, que se extendió por más de siete horas, fueron tramitados 50 impedimentos, de los cuales la Plenaria aprobó 40. Dentro de los impedimentos avalados están los de familiares de algunos excongresistas que habrían pagado coimas para favorecer sus procesos en la Corte: John Moises Besaile, hermano del exsenador Musa Besaile; y Laura Fortich, sobrina del también exsenador Álvaro Ashton.

Luego de la votación de ese rosario de impedimentos llegaron varios recursos de la defensa de Malo que fueron interpretados por varios senadores como una supuesta maniobra dilatoria.

Además de una solicitud de nulidad y una petición para que fueran practicadas nuevas pruebas, Malo recusó a todos los senadores, buscando que no pudieran hacer parte de la decisión.

En un principio, la Mesa Directiva resolvió enviar el requerimiento a la Comisión de Ética, pero la mayoría del Senado consideró que no se podía aceptar. “La Comisión de Ética del Senado de la República está conformada por senadores, que todos también fueron recusados, de manera que no habría quién la resuelva. Me parece inadmisible”, cuestionó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

El senador del Partido Conservador Juan Diego Gómez dijo que “es la Plenaria la que se debe pronunciar al respecto” y la única decisión que se debía tomar sería aceptar o rechazar la acusación, por lo cual no habría lugar a ningún recurso de la defensa en esa instancia.

“La acusación que plantea el abogado defensor creo que no es procedente (...) Se trata de una maniobra jurídica para tratar de trabar el que es un proceso emblemático en lo que ha sido el mayor escándalo de la justicia en el país con el denominado Cartel de la Toga”, afirmó el congresista.

Conforme al proceso de investigación adelantado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Malo habría recibido dinero para beneficiar procesos de aforados. La supuesta red criminal, en la que habrían participado otros altos funcionarios del Estado, entre ellos los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, es señalada de recibir coimas para intervenir ilegalmente en la consecución de diferentes beneficios procesales, “los cuales podían ir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones”.

En esa organización también participaron varios abogados, incluido el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

Tras la decisión del Senado de levantar el fuero constitucional de Malo, el proceso será enviado a la Corte Suprema de Justicia para el inicio del juicio penal.

Este es el segundo proceso contra un alto dignatario del Estado en llegar hasta este punto. En agosto de 2016 la Plenaria realizó también el antejuicio político al entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt por el caso Fidupetrol.