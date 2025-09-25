Senador Óscar Barreto alerta sobre suplantación de identidad con fines de estafa

El senador de la República Óscar Barreto Quiroga, denunció que en las últimas semanas ha sido víctima de suplantación de identidad a través de contenidos manipulados con inteligencia artificial, utilizados por delincuentes para promocionar falsas plataformas de inversión en redes sociales.

De acuerdo con el congresista tolimense del Partido Conservador, los estafadores han difundido publicaciones falsas en las que se utiliza su nombre e imagen con el fin de engañar a la ciudadanía y obtener beneficios económicos de manera fraudulenta.

“Rechazamos de manera categórica estas acciones que atentan contra la confianza de los ciudadanos. Nuestro compromiso es con la verdad, la transparencia y el respeto por la gente”, expresó Barreto.

El senador hizo un llamado a la comunidad para no caer en estas prácticas delictivas y entregó varias recomendaciones: no suministrar datos personales, no consignar dinero en plataformas desconocidas y verificar siempre la información en los canales oficiales.



Aún no se conoce el origen de las imágenes utilizadas para la suplantación, hecho que ya se encuentra en investigación por parte de las autoridades. Los deepfakes son una forma avanzada de contenido falso creado con inteligencia artificial. A través de esta tecnología, se generan o manipulan imágenes, videos y audios en los que una persona aparenta decir o hacer cosas que en realidad nunca sucedieron.

Según la denuncia, la actividad ilícita estaría siendo difundida desde un perfil de Facebook, el cual ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Finalmente, invitó a los ciudadanos a denunciar ante las autoridades las publicaciones falsas relacionadas con estafa y suplantación de identidad.