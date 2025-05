Senadora del Pacto Histórico sobre polémica de David Racero: “Es una persona impecable”

El contenido del audio, que se ha difundido en redes sociales y algunos medios, sugiere prácticas laborales que entrarían en contradicción con los principios que hoy defiende públicamente David Racero, especialmente en el marco de la discusión sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que busca fortalecer las garantías para los trabajadores colombianos.

Ante las acusaciones, la senadora Aída Avella salió en defensa del congresista, calificándolo como “una persona intachable” y pidiendo no caer en lo que consideró una estrategia de desprestigio. “Conozco a David Racero y es una persona impecable”.

Senado de la República de Colombia Foto: AFP

Publicidad

Sin embargo, no todos en el Pacto Histórico comparten esa posición. La representante María Fernanda Carrascal, también de esa colectividad, señaló que, de comprobarse las denuncias, Racero deberá responder ante la justicia. Dice que en medio de un proceso como el de la reforma laboral, que busca dignificar el trabajo en Colombia, no se pueden tolerar conductas que vayan en contra de esos principios.

Racero ya se pronunció y aseguró que “pretenden convertir este hecho en el caballo de Troya de un linchamiento mediático al que no me había visto expuesto nunca. Pretenden atacar, precisamente en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida he defendido, esperando que me convierta en el chivo expiatorio de su oposición mezquina”.