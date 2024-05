Senadora Zuleta defiende su propuesta de reelección: "Dos años para convencer al presidente"

La senadora por el Pacto Histórico, Isabel Zuleta, sigue en medio de las críticas por cuenta de la propuesta que lanzó de querer buscar la reelección inmediata del presidente Gustavo Petro en el año 2026. No solo desde la oposición, sino también de la misma coalición de Gobierno, se apartaron de la idea al señalar que no ha sido tratada en el pleno de la bancada y que se trata de una iniciativa a título personal de la congresista.

Incluso, el mismo presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X, descartó esta idea: “A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado”. Así Asimismo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sostuvo que esa no era la prioridad del Gobierno: “Toca ser respetuoso con lo que piense la senadora Zuleta, pero el Gobierno no está en eso. No creo que sea la prioridad del país”.

Sin embargo, la senadora Zuleta a través de la misma red social, defendió su propuesta: “Tranquilos. Tenemos dos años para convencer al presidente. Por ahora trabajemos en la constitución de comités pro - reelección que analicen las razones por las cuales no se le ha permitido al Gobierno del Cambio gobernar. La tarea es hacer un balance de los sectores que han impedido el avance de las apuestas con las que se ganó la presidencia”, señaló.