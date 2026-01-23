En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Sensores e IA vigilarán la calidad del aire en municipios mineros del Caribe

Sensores e IA vigilarán la calidad del aire en municipios mineros del Caribe

El Hub Ambiental del Caribe implementa una plataforma tecnológica de vanguardia en Cesar, La Guajira y Magdalena para monitorear impactos del carbón y liderar una transición energética.

Publicidad

Publicidad

Publicidad