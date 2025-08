Sería inédito que no sea cierto: Pares por anuncio de Segunda Marquetalia tras muerte de alias Zarco

Autoridades se encuentran investigando si alias ‘Zarco Aldinever’ fue asesinado en Venezuela. Esta persona, presuntamente, habría ordenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Además, es uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc y hombre de confianza de alias ‘Iván Márquez’ .

Laura Bonilla, subdirectora de Pares, analizó en Mañanas sobre la veracidad o no de un comunicado, atribuido a la Segunda Marquetalia, sobre la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’.

De acuerdo con Bonilla, la tradición indica que este tipo de comunicados, rara vez, suelen ser desmentidos, lo que sugiere una alta probabilidad de su autenticidad.

"La tradición es que no suelen negar y sería bastante inédito si el comunicado no fuera cierto, o sea, si alias ‘Zarco Aldinever’ no estuviera muerto, sería bastante inédito a nivel de grupos de origen guerrillero, porque no suelen ocultar este tipo de cosas, suelen ser verdad cuando efectivamente dicen que hay un homicidio. Hasta el momento no ha desmentido la Segunda Marquetalia que sean ellos, habría que esperar, pero, por el momento, en sus redes oficiales está el comunicado", explicó Bonilla.



Implicaciones en caso Miguel Uribe

La presunta muerte de ‘Zarco Aldinever’ tiene ramificaciones directas en la investigación del atentado contra Miguel Uribe. Si se confirma que fue el autor intelectual, su deceso significaría la muerte de parte de la investigación..

"Si él efectivamente está muerto, ahí muere una parte de la investigación también con él", dijo Bonilla.

No obstante, Bonilla advierte que un mando de su nivel probablemente no sería el único autor intelectual y que la Segunda Marquetalia "podría encontrarse responsable también" por "conexión o por jerarquía".

"Si él es el autor intelectual, honestamente yo diría que eso termina faltándole un pedazo bastante grande, porque digamos que, un mando del nivel de él, no sería el único autor intelectual y, en este caso, pues la Segunda Marquetalia como tal, como grupo, podría encontrarse responsable también por conexión o por jerarquía con el atentado a Miguel Uribe", enfatizó.

Escuche la entrevista completa aquí: