Si de algo soy culpable fue de haberme enamorado: defensor por denuncia de acoso

En diálogo con los medios de comunicación, Otálora aseguró que nunca se presentó un acoso sexual, pues sostuvo una relación sentimental consentida con Cristancho. (Aquí: Quería tener un hijo con ella: Otálora se defiende por denuncias de acoso sexual )



“Si de algo soy culpable, fue de haberme enamorado de una mujer con la cual compartí momentos muy importantes de mi vida con la cual me acompañó en muchos momentos laborales, familiares, personales y si alguna equivocación cometí, fue haberme enamorado de esa persona a quien tengo el mejor concepto porque compartí muchos momentos importantes”, manifestó.



El defensor del Pueblo hizo énfasis en que las autoridades deben investigar específicamente a Otálora y Cristancho y no a la entidad, pues está lejos de los cuestionamientos.



“Aquí nunca ha estado en juego la estabilidad de la Defensoría del Pueblo, aquí lo que se está cuestionando es la vida íntima de una pareja, en la relación que se vio entre Astrid Helena y mía”, añadió.



Finalmente, Otálora dijo que no caerá en la “guerra de fotos”, luego de que la Revista Semana revelara fotografías en las que supuestamente aparece el defensor mostrando sus partes íntimas.



“Esas fotografías son mías, fueron producto de una relación de pareja (…) No voy a entrar en esa guerra de envío de comunicaciones, de filtrar fotografías”, finalizó.