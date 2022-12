Si el Gobierno se pone pilas, podremos alejarnos de la coca: habitante de Tumaco

Jacinto Roque ha vivido toda su vida en Tumaco y ha sentido el abandono estatal. Cuenta que muchos días debe decidir entre desayunar o almorzar ya que la situación económica es crítica.



Y pese a que el Gobierno lanzó el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, este poblador reconoce que no es fácil reemplazar una hoja de coca por una de plátano o cacao. "No sé ahí cómo será la solución al cultivo de la coca porque esa es una de las cosas que la gente en los campos siempre ha venido cultivando directamente. Para qué lo vamos a negar, nosotros en los campos cultivamos eso, pero si el gobierno se pone las pilas nosotros seremos capaces de alejarnos de la coca", explicó.



Le puede interesar: Santos activa fuerza de tarea y soluciones sociales para Tumaco.



Una de las razones que ha tenido para no sumarse al programa es la "demora" de la cosecha de los productos legales como el cacao.



Pero la difícil situación en Tumaco no le quita el optimismo a Jacinto, se mostró entusiasmado por las ayudas que está entregando el gobierno para la actividad que lo sostiene: la pesca.



Publicidad