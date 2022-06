“Si fracaso, las tinieblas arrasarán con todo”: Petro a El País de España

El presidente electo, Gustavo Petro, en entrevista con El País de España , la primera que otorga a un medio internacional tras ganar las elecciones dijo que si fracasa las tinieblas arrasarán todo.

Lo hizo al responder a la pregunta sobre por qué Colombia tardó tanto en tener un presidente de izquierda, como él.

“Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo, y yo no puedo huir. Hemos lanzado un desafío formidable. Era poco probable que yo pudiera llegar vivo al final del proceso electoral. Y ahora, si mi Gobierno establece las condiciones de la transición, lo que sigue es una nueva era. Y si fracasamos, lo que viene, por ley física, es la reacción. Y una reacción de la que Uribe no es el protagonista. Los ciclos vitales cambian . Hay círculos organizándose alrededor del fascismo. No los vamos a agredir, por ahora, nada de eso, sino que vamos a tener en cuenta que esto está pasando”, dijo.

En la entrevista también le preguntaron si se arrepiente de haber tomado las armas con el M-19, a lo que el presidente electo dijo que no, que es como preguntarse si Simón Bolívar debió empuñar las armas.

“No. Eso es como preguntarse si se equivocó Bolívar al levantarse en armas contra España y fundar una república. Es la historia. ¿Hubiera podido ser de otra manera? Vaya usted a saber. ¿Bolívar hubiera podido ser Gandhi? Todo eso son juegos mentales. Digamos que nosotros nos levantamos en armas contra una tiranía y el producto de eso es la Constitución del 91, que hicimos nosotros y otros. Y yo soy el Gobierno de la Constitución del 91. Esa es la historia. Siempre se puede decir que esto pudo ser así o asá, pero la historia no es post, siempre es antes. Se toman decisiones y la historia avanza”, explicó.

En uno de los apartes de la entrevista, le preguntaron sobre su relación con las Fuerzas Militares, especialmente con el actual comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, con quien, en plena campaña, tuvo encontrones.

“Las cúpulas van saliendo. En cada Gobierno hay cambios. Esta cúpula estuvo muy imbuida por la línea política del Ejecutivo que finaliza. Pero este camino es insostenible y vuelve víctima a la misma fuerza pública, que ha sido conducida a perpetrar actos dantescos contra los derechos humanos. Lo que nosotros proponemos llevará a la fuerza pública a un mayor fortalecimiento democrático”, dijo.

Petro dijo también que en la cúpula del Ejército hay corrientes de extrema derecha, a las que hay que eliminar.

“Hay corrientes de extrema derecha que hay que eliminar. Algunos andan pregonando golpes de Estado y cosas por el estilo. Pero mire, dentro del ejército no hay unas facciones amigas de Gustavo Petro, hay facciones amigas de la Constitución. Y es lo que hay que desarrollar, un ejército que obedezca la Constitución, independientemente de los gobiernos que pasen”, puntualizó.

