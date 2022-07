Si no es indígena, gay o es negro, no compite: María Fernanda Cabal sobre nombramientos de Petro

María Fernanda Cabal , senadora del Centro Democrático, habló en Blu Radio en la antesala de la instalación y posesión del nuevo Congreso de la República, sobre los diferentes nombramientos que ha realizado el presidente electo, Gustavo Petro, para su gabinete.

“A veces uno no sabe si Petro lo que está haciendo es burlarse de la gente con cada nombramiento que hace, esto no genera confianza, este cuentico progre de la inclusión no te está determinando si la persona es inteligente, competente, sino que es el color de piel, el género, esas loqueras ya cansaron al mundo”, dijo.

Cabal enfatizó y recomendó al presidente electo que: “Debe buscar a las mejores personas, no porque es negro […] Ocampo no me gusta, me parece completamente estatista. Cecilia (Cecilia López, próxima ministra de Agricultura) es una señora veterana, con ella puede haber sintonía, pero tampoco es algo innovador. La de Cultura me parece una vergüenza”, puntualizó.

Por otro lado, la senadora arremetió con todo contra el designado embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo: “Gravemente promoviendo Escazú, que es ya la destrucción. Vamos a ver cómo hacemos, es un hombre querido, pero tiene sus locuras radicales de esa agenda progre gringa”.

Acto seguido, afirmó que el color de piel de Murillo era un motivo para su nombramiento: “Sin desmeritarlo, sí es parte de la agenda progre, eso les gusta, eso hacía Obama. Entonces es un modelito que usan de pura propaganda. La mayoría así sea competente se queda por fuera, porque si usted no es indígena, no es gay, y no tiene el color de piel negro, pues no compite”.

Cabal finalizó recordando que la nueva embajadora ante la ONU no habla inglés: “No creo que le sirva hablar ninguna lengua indígena. Hablar inglés es obligatorio, por eso sacaron al anterior, la izquierda lo boleteó por redes. La gente debe tener competencia para el cargo, demuestre que usted es la mejor y ahí ya no importa nada más”.