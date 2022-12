Si siguen subiendo los años para pensión, será un auxilio funerario: contralor general

En un evento realizado por Colpensiones, para tratar los temas que tienen que ver con el adulto mayor, el contralor general, Edgardo Maya, hizo un fuerte cuestionamiento a una posible reforma pensional en el país que continúe elevando la edad en mujeres y hombres o las semanas cotizadas para poder acceder al derecho de pensionarse.



“El Estado tiene unas obligaciones mayores. No solo puede circunscribirse al tema de las pensiones. Pero si la tendencia sigue como va, de incremento de edad, de incremento de cotizaciones, creo que el futuro de los colombianos en 20 o 30 años, será de auxilio funerario y no de pensiones”, dijo el contralor argumentando que es labor del Estado proteger la vida de los adultos mayores y aseverando que se trata de un mandato constitucional.

Actualmente la edad para pensionarse en las mujeres es de 57 años y para los hombres de 62, además de tener 1.300 semanas cotizadas. Maya dijo que “considera que el derecho a la pensión y todos los auxilios que se dan a las personas adultas son los mecanismos para garantizar algo importante en el ser humano. Una vejez digna. La pensión es un derecho fundamental. Es inherente al derecho a la vida y su protección puede hacerse a través de la acción judicial y la acción de tutela. No se requiere la amenaza en que se encuentra la persona o la violación de su derecho fundamental”, aclaró.



Por su parte, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, explicó que hace falta expandir la cantidad de pensionados en el país que asciende a cerca de 6 millones de personas. Pero también argumentó que “hay que pensar en la realidad del país, y no en el estado ideal”. Finalmente, algunos expertos internacionales afirmaron que las ciudades en América Latina no están pensadas para la calidad de vida de los adultos mayores. Esto en temas como los tiempos de los semáforos, acceso a baños y filas no prioritarias para transporte público.