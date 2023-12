“Si uno quisiera acabar la emisión de gases debería atacar la deforestación”: representante Losada

El presidente Gustavo Petro está en Dubái en donde se llevan a cabo las conversaciones sobre el clima suelen centrarse en la reducción de un conocido gas de efecto invernadero, el CO2. Pero en la COP28 de este año, otro gas poderoso que retiene el calor, el metano, será un tema clave.

El representante a la Cámara Juan Carlos Losada también se encuentra en la cumbre y habló del llamado que hizo para frenar la exploración y la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

“Hay una gran controversia justamente en el seno de la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que tuvo una conferencia después de 40 años. No se reunían los presidentes de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia y de Brasil hace cuarenta años y esto sucedió en Belem do Parada y en el marco de esa cumbre de la OTCA, el presidente Gustavo Petro lanzó esta propuesta de que en los territorios amazónicos quede proscrita, si se quiere, la exploración de hidrocarburos. Yo tenía desde hace ya casi cuatro años una iniciativa en el Congreso de la República para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio amazónico, pero quien se ha opuesto de manera más vehemente a que la OTCA tome esa determinación o que al menos explore la posibilidad de que en la región amazónica no haya exploración y explotación de hidrocarburos es justamente el presidente Lula”, señaló

Además, recalcó que el mandatario anunció que Brasil entrará a la OPEP. Es decir, Brasil entra plenamente como un país productor de petróleo a nivel internacional y por supuesto, según él, que eso va a dificultar enormemente la posibilidad de mantener una Amazonía libre de energías fósiles, que, para el congresista, es lo mínimo que con lo que se puede comprometer América Latina en términos del cuidado del ecosistema más importante que hay sobre este planeta, al menos en la parte terrestre del planeta, que es la Amazonía.

Publicidad

“Creo que nosotros no vamos a cumplir con nuestras metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, América Latina estaría, si se quiere en deuda con el mundo, porque es nuestra responsabilidad cuidar de esa Amazonía. Por supuesto que no lo podemos hacer solos, lo vamos a tener que hacer con los recursos de los países del Norte, con los países, con los recursos de los países ricos, que desgraciadamente en esta COP 28 nos ha quedado claro que no tienen muchas intenciones de cumplir con los acuerdos”, mencionó.

Finalmente, el representante Losada se refirió a las reacciones de diferentes sectores sobre no firmar nuevos contratos, en las que aseguran, que esto no tiene ningún impacto en la reducción de C02.

“Primero uno tiene que celebrar que tenga tener un presidente que tiene, digamos, la iniciativa de descarbonizar al máximo nuestra economía. Sin embargo, tienen también razón quienes le hacen si se quiere ver al presidente que en realidad las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia en un 60% están centradas en las actividades en nuestro país. Luego, si uno quisiera atacar el problema fundamental de la emisión de gases de efecto invernadero que tiene que ver directamente con nuestra economía, debería atacarse como primera medida a la deforestación”, concluyó.

Publicidad

Vea también