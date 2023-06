SIC investiga a Claro y Movistar por impedir que usuarios cambien de operador

La Superintendencia de Industria y Comercio le abrió una investigación a Claro y Movistar por impedir que los usuarios se cambien de operador conservando su número y hacerlo sin pruebas.

Según la información divulgada por la entidad, estas compañías Claro y Movistar estarían argumentando que sus clientes están en mora o no tienen las líneas realmente a su nombre para que no puedan pasarse. El problema es que no estarían entegando las pruebas de que eso es lo que ocurre.

El régimen de portabilidad numérica establece el derecho de un usuario a cambiarse de operador siempre y cuando esté al día en sus pagos.

La investigación en la SIC comenzó a raíz de una denuncia de Tigo de hace varios meses.

Claro respondió negando todas las acusaciones y asegurando que ha venido cumpliendo todas las reglas en materia de portabilidad numérica y aprovechó para contraatacar.

"De la misma manera, la compañía, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, informa que ha denunciado, a los distintos entes de control y vigilancia, a otras empresas del sector por situaciones en las que incumplen la norma de portabilidad", dijo Claro en un comunicado de prensa.

