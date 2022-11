Sigifredo López reconoció que llevó propuesta de Sabas Pretelt a Yidis Medina

La excongresista Yidis Medina reveló una comprometedora conversación entre Sabas Pretelt de la Vega y Sigifredo López en la que el exministro habla sobre la propuesta que envió a Medina para que desmintiera su testimonio de hace siete años ante la Corte Suprema de Justicia, en que se basa la condena contra Pretelt por cohecho dentro del escándalo de la reelección del expresidente Uribe.

En el audio, revelado por el diario El Espectador , Sabas Pretelt de la Vega advierte sobre “una confrontación maluca” con Yidis si ella no se retracta de su denuncia.

Además, la excongresista contó que Sigifredo López insistió en varias ocasiones al pedido de Sabas y a pesar de las negativas, incluso, fue un día a las 11 de la noche a su casa a reiterarle el pedido del exministro para que le limpiara, según dijo, su “buen nombre”.

En la conversación, Sabas Pretelt de la Vega le dice a Sigifredo López que se presentaría a la Justicia Especial de Paz si esta no implica reconocer delitos.

Luego, en diálogo con Blu Radio, Sigifredo lópez, director de la Fundación Defensa de Inocentes, admitió que sí llevó el mensaje a Yidis Medina.

“Sobre ese tema no quiero hablar. Me parece que es un problema de ellos dos. Creo que ya hice bastante teniendo la decencia de escuchar al señor Sabas Pretelt ante su insistencia de que lo escuchara. Me pidió que le dijera eso a Yidis, que no soy mensajero de nadie, le tendí ese mensaje. Y creo que ya bastante hice colaborando para sacar a Yidis de la cárcel, de ese problema (…) En ese tema los medios son unos actores, que lo resuelvan ellos. No me interesa para nada hablar de ese tema”, le dijo López a este medio.

En la conversación que sostuvo con Blu Radio, no quiso referirse al origen de la grabación de su conversación con Pretelt; sin embargo, reiteró que no tiene ninguna relación cercana con Sabas Pretelt de la Vega: “Seguramente porque supo que yo, en la Fundación Defensa de Inocentes, fui quien sacó a Yidis de la cárcel. Llevamos el caso y somos los abogados de ella”.

Sigifredo López también fue cuestionado por el equipo de Blu Radio sobre si había, como dice Yidis Medina, llegado a su casa a las 11 de la noche a insistirle por el pedido de Sabas Pretelt; sin embargo, no quiso referirse a este tema ni tampoco sobre por qué decidió llevar a Medina el mensaje del exministro.

Escuche el audio publicado por El Espectador:

