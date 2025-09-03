Sindicato de Cancillería alerta que hace semanas no reciben documentos diplomáticos

El sindicato de la Cancillería Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, denunció que, desde hace cuatro semanas, las oficinas en el exterior de Colombia no han recibido las valijas diplomáticas afectando la prestación de los servicios consulares.

“La valija diplomática es la paquetería que contiene la correspondencia oficial entre un Gobierno y sus embajadas y consulados en el exterior. Entre los documentos más importantes que se envían allí están los pasaportes y cédulas que los connacionales tramitan en los consulados”, explicaron desde el sindicato.

Además, este grupo de trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que el retraso ha generado una sobrecarga y presión indebida a los funcionarios consulares que no tienen cómo dar una respuesta de posibles soluciones perjudicando la confianza de los ciudadanos.

“Lamentamos profundamente el completo silencio por parte de la Cancillería en Bogotá frente a este asunto. La ausencia de información oficial obstaculiza el trabajo de los funcionarios en el exterior y afecta directamente el buen nombre del servicio diplomático y consular”, alertó el sindicato.

Este reclamo de Unidiplo se suma a los que han emitido en varias ocasiones contra la Cancillería y el gobierno del presidente Gustavo Petro como el planteado en junio pasado cuando el mandatario pidió flexibilizar los requisitos consulares y eliminar el idioma inglés para quienes aspiraban a ser embajadores.

En ese momento, el sindicato pidió al Gobierno no estigmatizar la carrera diplomática.