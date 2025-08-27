Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cancillería firmó contrato de pasaportes con Thomas Greg hasta abril de 2026

Cancillería firmó contrato de pasaportes con Thomas Greg hasta abril de 2026

El acuerdo por más de $161.000 millones asegura la expedición de pasaportes hasta abril de 2026, mientras se implementa el nuevo modelo con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional.

Pasaporte Colombia
Pasaporte Colombia
Foto: https://sededigital.narino.gov.co/pasaportes-narino/
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: agosto 27, 2025 06:17 p. m.

A cuatro días de que terminara el contrato vigente con Thomas Greg and Sons, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un nuevo acuerdo por 161.290.792.640 pesos con esa misma empresa, para suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.

Se trata de una contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta, declarada la semana pasada, que tendrá una duración de ocho meses. El contrato finalizará el 30 de abril de 2026 y, a partir del 1 de mayo, se espera la implementación del nuevo modelo en el que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas y la Imprenta Nacional las personalizará y entregará.

Este periodo busca dar tiempo a la entidad para adquirir la capacidad y la tecnología necesarias, incluso el presidente Gustavo Petro ha reconocido que aún no las tiene. Con esta decisión, se garantiza la expedición de pasaportes al menos hasta el próximo año.

Pasaporte Colombia
Pasaporte colombiano
Foto: Cancillería

Por su parte, el Ministerio de Hacienda autorizó un cupo de vigencias futuras ordinarias para el funcionamiento, suministro y prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, por un valor superior a 100.581.909.084 pesos.

El conflicto por los pasaportes en Colombia ya había provocado la salida de la excanciller Laura Sarabia y de Alfredo Saade, exjefe de despacho, suspendido por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el proceso, cuando se le delegó la articulación del contrato entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

THOMAS GREG & SONS

Cancillería

Pasaporte