Cancillería firmó contrato de pasaportes con Thomas Greg hasta abril de 2026

A cuatro días de que terminara el contrato vigente con Thomas Greg and Sons, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un nuevo acuerdo por 161.290.792.640 pesos con esa misma empresa, para suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.

Se trata de una contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta, declarada la semana pasada, que tendrá una duración de ocho meses. El contrato finalizará el 30 de abril de 2026 y, a partir del 1 de mayo, se espera la implementación del nuevo modelo en el que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas y la Imprenta Nacional las personalizará y entregará.

Este periodo busca dar tiempo a la entidad para adquirir la capacidad y la tecnología necesarias, incluso el presidente Gustavo Petro ha reconocido que aún no las tiene. Con esta decisión, se garantiza la expedición de pasaportes al menos hasta el próximo año.

Pasaporte colombiano Foto: Cancillería

Por su parte, el Ministerio de Hacienda autorizó un cupo de vigencias futuras ordinarias para el funcionamiento, suministro y prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, por un valor superior a 100.581.909.084 pesos.

El conflicto por los pasaportes en Colombia ya había provocado la salida de la excanciller Laura Sarabia y de Alfredo Saade, exjefe de despacho, suspendido por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el proceso, cuando se le delegó la articulación del contrato entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda.