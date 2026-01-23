Sindicato de Cancillería denuncia insubsistencias de auxiliares administrativos en sedes de Bogotá

El sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, está denunciando que se están presentando casos masivos de declaratoria de insubsistencia a auxiliares administrativos en consulados, misiones diplomáticas y sedes de la Cancillería en Bogotá.

Algo que estaría afectando, según la denuncia, el servicio consular y el funcionamiento general de la Cancillería.

“Esta medida impacta la atención a miles de colombianos en el exterior, así como a ciudadanos que realizan trámites ante la Cancillería dentro del país, debilitando la capacidad institucional en un momento especialmente sensible”, señala el sindicato.

Para Unidiplo la situación es aún más grave pues se presenta antes de las elecciones en el exterior, un momento en el que los consulados cumplen funciones esenciales gestionando documentación y garantizando que los connacionales puedan votar.



“A la fecha el ministerio no ha informado un plan de contingencia claro, inmediato y viable, ni se ha explicado de manera transparente el criterio técnico que fundamentó esta decisión en esta coyuntura. Las oficinas consulares y las embajadas de Colombia requieren, para el adecuado funcionamiento de sus funciones y el servicio que prestan, el trabajo conjunto de los funcionarios diplomáticos como de los auxiliares administrativos”, agrega el sindicato.

Por último hacen algunas exigencias a la Cancillería, entre ellas está la explicación clara y pública sobre las razones que se tuvieron en cuenta para realizar las declaratorias de insubsistencia, la suspensión inmediata de nuevos casos, la presentación de un plan provisional de personal y la publicación y socialización de los concursos o mecanismos de selección que garanticen el mérito, la transparencia y la legalidad.

Este es el comunicado completo de Unidiplo: