Sueldos más bajos y menos vacaciones: reforma de Pacto Histórico a beneficios de congresistas

Congresistas tendrían un mes y medio menos de vacaciones y no podrán ganar más de 25 salarios mínimos a partir de 2026: así quedó establecido en un acto legislativo que radicó el Pacto Histórico y que fue presentado en la secretaría del Senado de la República. En él se busca hacer cuatro cambios al Congreso en su accionar y endurecer las sanciones por el ausentismo, entre otras.

Uno de los primeros cambios sería en las vacaciones. Actualmente los periodos legislativos van desde el 20 de julio hasta el 16 de diciembre y desde el 16 de marzo al 20 de junio con la reforma quedaría así:

“Con la modificación, esto es el artículo 138 de la Constitución, quedará: el primer periodo de sesiones comienza el 20 de julio, y termina ya no el 16 de diciembre sino el 20, una semana más, y en el segundo periodo de sesiones ya no arrancaría el 16 de marzo, sino el primero de febrero, concluyendo el 20 de junio”, aseguró la representante Catherine Juvinao.

Otro punto de la reforma tiene que ver con la reducción del salario de los congresistas, que en la actualidad es superior a los 40 salarios mínimos, pues con la reforma tendrían un sueldo de máximo 25 salarios mínimos, todo esto después del 2026.

“La mala noticia es que no se puede, siempre ha fracasado porque los congresistas tienen una maña, y es porque ellos no pueden legislar en causa propia, es decir, yo no me puedo subir o bajar el salario y se retira y hacen todas las triquiñuelas”, esto en referencia a que no podrán aplicar inmediatamente la reducción de su sueldo, según dijo el senador Gustavo Bolívar.

Acabamos de radicar en el Senado el Acto Legislativo que reforma el Congreso, la entidad más desprestigiada de Colombia.

—Rebaja de salarios

—Rebaja de vacaciones

—Límite de periodos en el Congreso a 3.

—Prohibición de la mermelada

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 27, 2022

Otro punto corresponde a que tendrían un máximo de tres periodos legislativos, tanto en Senado como en Cámara, “en este caso la ley no es retroactiva y estamos sembrando las bases para un Congreso del futuro”, dijo el Senador Bolívar.

Un cuarto cambio tiene que ver con las causales de pérdida de investidura por ausentismo, actualmente es de seis sesiones por periodo en las plenarias, quedaría en seis, pero se sumarán cuando se vota en las comisiones; así mismo por recibir algún tipo de dádiva del Congreso podría perder su investidura.

“Si se comprueba que el congresista ha actuado o dejado de actuar en cualquier escenario que se toman decisiones, a cambio de una contraprestación, es decir dinero, contratos, otras formas de dádiva, efectivamente eso da una pérdida de investidura”, explicó el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Este acto legislativo tendría 8 debates en el Congreso de la República y su trámite iniciaría en la comisión primera de Senado.

