"Suspenda el debate": oposición pide al Senado frenar reforma pensional tras las marchas

Tras el descontento expresado durante las marchas, donde la ciudadanía expresó descontento con las reformas del Gobierno, representantes a la Cámara como Juan Espinal enviaron un mensaje al presidente del Senado, Iván Name, pidiéndole suspender el debate de la reforma pensionalque está previsto para este lunes 22 de abril.

"Creo que los senadores de la República no pueden ser indiferentes a lo que ocurrió en Colombia. Miles y miles de colombianos salieron a marchar. No solo el mensaje es para el gobierno nacional, también es para el Senado. Que bueno sería que el presidente, el doctor Name suspendiera la votación y la discusión de la reforma pensional. Hay que hacer un alto en el camino" dijo Espinal.

Además, recalca que si el Gobierno es sensato, debería suspender las tres reformas del Congreso. "Presidente Petro, reflexione y retire las reformas", dijo el representante.

Por su parte, el senador Miguel Uribe manifestó a través de su cuenta de X que el Senado tiene la oportunidad de ser la voz del pueblo y de millones de colombianos y por ende debe hundir la reforma pensional de Petro.

"Queremos soluciones, no destrucción. Queremos democracia, no constituyente", afirmó el senador.