El fiscal general, Francisco Barbosa , anunció que su familia saldrá del país tras la dura pelea que disputa con el presidente Gustavo Petro.

“En los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego, no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es un jefe de oposición en un país, es un jefe de Estado”, anunció el fiscal Barbosa.

En desarrollo...

