¿Tendré que cambiar mi pasaporte con el nuevo diseño?

La firma del convenio entre Colombia y Portugal para la producción del nuevo pasaporte colombiano ha despertado múltiples dudas entre los ciudadanos, entre otras cosas porque con el nuevo contrató los pasaportes tendrán un nuevo diseño.

¿Será obligatorio cambiar el documento actual? ¿Habrá un incremento en su costo? ¿Cómo afectará la transición a quienes deben renovarlo en los próximos meses? El jefe del Gabinete del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, respondió a estas y otras inquietudes en entrevista con Mañanas Blu.

“No, es que el actual continúa (...) en la medida que se van venciendo, pues las personas, así como han hecho con la cédula digital, van renovando sin ningún traumatismo de ningún tipo”, afirmó Saade, descartando cualquier obligatoriedad inmediata de renovación.

Pasaportes, ¿qué se firmó con Portugal?

El acuerdo, que fue firmado recientemente entre el Gobierno de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, estipula un proceso de transición de aproximadamente siete meses. Durante este periodo —que comenzará el 1 de septiembre de 2025 y concluirá el 1 de abril de 2026—, la expedición de pasaportes seguirá a cargo de la actual unión temporal, liderada por Thomas Greg & Sons.

“Ahora hay fecha de vencimiento, cosa que no había antes (...). Es el inicio de una nueva era en temas de pasaporte y visa”, señaló Saade, quien aseguró que esta vez el contrato tiene condiciones claras y no abiertas como en el pasado.

Esta transición busca garantizar que no haya interrupciones en el suministro de pasaportes, una preocupación constante en meses anteriores debido a la incertidumbre contractual.

El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas Foto: Blu Radio

Publicidad

¿Qué cambia con el nuevo pasaporte colombiano?

Uno de los cambios más esperados tiene que ver con el diseño del documento. Aunque no se han revelado todos los detalles, Saade adelantó algunos elementos llamativos:

“Mariposas, nada más le puedo decir (…) Va a ser muy lindo, eso sí se lo puedo asegurar”, declaró entre risas el funcionario, insinuando que el nuevo diseño tendrá elementos simbólicos y renovados.

El nuevo pasaporte estará listo para comenzar a circular a partir del 1 de abril de 2026, y se alineará con los estándares internacionales de seguridad y biometría. Saade aseguró que Colombia mantendrá su reconocimiento como emisor de documentos confiables y seguros.

“Se fortalece aún más y tenga la plena seguridad que seguiremos en el mundo siendo reconocidos por la seguridad de nuestro documento de viaje”, reiteró.

Publicidad

¿Subirá el costo del pasaporte con el nuevo modelo?

El precio de la libreta fue otro de los temas abordados. Aunque se especulaba que el convenio con Portugal podría encarecer el valor del documento, el Gobierno ha garantizado que no será así.

“Tenga la plena seguridad que no será un precio superior a lo que están pagando en el día de hoy”, afirmó Saade. “Este convenio es mucho más económico que los contratos anteriores”, añadió.

Actualmente, el pasaporte ordinario tiene un costo cercano a los 186.000 pesos colombianos. Los ajustes futuros se harán conforme al IPC (Índice de Precios al Consumidor), como ha sido la práctica habitual.

Citas y entrega de documentos: ¿cómo se garantizará el servicio?

La alta demanda de citas para tramitar pasaportes ha generado congestión en semanas recientes. El funcionario atribuyó este fenómeno a la desinformación: “Hoy está complejo porque algunos medios se dedicaron a meter terror con el pasaporte (...). Muchísima gente se volcó a buscar pasaporte y fuera de eso los pedían y nunca los reclamaron”, explicó.

Actualmente, cerca de 30 mil pasaportes no han sido reclamados. No obstante, Saade aseguró que el sistema de asignación de citas no sufrirá alteraciones y que se mantendrán los tiempos y procedimientos habituales.

¿Qué papel juega Portugal y qué ganará Colombia?

La alianza con Portugal no solo permitirá contar con un pasaporte moderno y seguro. También implica transferencia tecnológica a la Imprenta Nacional, lo que podría posicionar a Colombia como productor regional de documentos de identidad.

“El traslado de tecnología para la imprenta será fortalecer una entidad colombiana que será reconocida a nivel mundial. Se lo puedo asegurar”, afirmó Saade. El convenio, cuya duración será de diez años, representa un cambio estructural en la forma como Colombia produce sus pasaportes. El gobierno asegura que el país gana en soberanía tecnológica y en transparencia.

Publicidad

¿Qué viene ahora?

Aunque el convenio ya está firmado, su publicación oficial está en manos de la Cancillería, que deberá divulgar sus 26 páginas antes de que finalice la semana.

“No se ocultará una sola página (...). El país conocerá página a página lo que se pueda publicar por ley”, prometió Saade.