En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Tenemos que juzgar todo con el mismo estándar: Sergio Jaramillo sobre Ucrania y Gaza

Tenemos que juzgar todo con el mismo estándar: Sergio Jaramillo sobre Ucrania y Gaza

El excomisionado de paz del gobierno Santos, Sergio Jaramillo, dice que actualmente hay un derrumbe del DIH.

Publicidad

Publicidad

Publicidad