Tenemos que juzgar todo con el mismo estándar: Sergio Jaramillo sobre Ucrania y Gaza

El excomisionado de paz del gobierno Santos, Sergio Jaramillo, participó en el foro “América Latina y Europa ante el derrumbe del derecho internacional”, evento que se dio en el marco de la cumbre Celac- Unión Europea, en Santa Marta.

Jaramillo, señaló que frente a los conflictos en el mundo no se puede tener un doble rasero.

“El gobierno de Colombia rompió relaciones con Israel por cuenta de la guerra de Gaza pero al mismo tiempo envía a su ministro de relaciones a Moscú a que literalmente diga que va a reactivar la relación con Rusia. Estamos cayendo en el problema de los dobles estándares, el llamado doble rasero, que es lo que hay que evitar, tenemos que juzgar todo con el mismo estándar”, dijo Jaramillo.

Por otro lado hizo referencia a las operaciones en el Caribe y en el Pacífico que adelanta el gobierno de Donald Trump.



“Ya parece que todo está permitido. El mismo alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, dijo por estos días que Estados Unidos está cometiendo ejecuciones extrajudiciales con sus ataques letales sobre estas lanchas que transportan droga. Ese es el mundo en el que estamos, estamos siendo espectadores de este derrumbe del Derecho Internacional”, agregó Jaramillo.