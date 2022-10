Termina jornada de socialización de reforma política en Cartagena sin consensos

En la propuesta se tocan directamente a los partidos y a los políticos, pues se está hablando de modificar las reglas de juego electoral, según explicó el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.



"El Gobierno lo que quiere hacer es construir ese consenso de tal manera que una vez construido lo podamos llevar al Congreso de la República", dijo.



El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, fue enfático al afirmar que, cómo está planteada, esta reforma no podrá ser tramitada por fast-track, pues no tendría respaldo por parte de las bancadas.



Los partidos minoritarios sí se mostraron a favor de la iniciativa. El senador Antonio Navarro de Alianza Verde dijo estar de acuerdo con el 90 por ciento de lo que presentó la Comisión.



"Entre que yo este de acuerdo y que sea mayoría en el Congreso, como ustedes lo sintieron, sobre todo los partidos grandes, no. Hay resistencia al cambio de parte de esos partidos grandes. Vamos a tener que ser muy eficaces, muy inteligentes y hábiles para conseguir la mayor cantidad de avances ahora, en contra de las dificultades que hay", afirmó.



Desde Cambio Radical, el representante Rodrigo Lara explicó que "en lo que tiene que ver con las propuestas para elegir Senado y Cámara de Representantes, creo que hay ideas interesantes. (...) Me genera dudas lo que tiene que ver con los organismos electorales porque se quiere crear una especie de nueva súper corte electoral, lo cual no creo justificado. Los países en donde existen cortes electorales son países donde no existe el consejo de Estado. Nosotros no podemos ser el país con más súper cortes del mundo porque se vuelve un país difícil de administrar".



El representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, manifestó que "esto es muy peligroso para la democracia. Este tribunal que proponen Juan Manuel Santos y las Farc es lo más parecido al tribunal electoral venezolano, solo que haría falta Tibisay Lucena para que ejecute sus políticas perversas".



El senador liberal Horacio Serpa señaló que respalda, en gran parte, la propuesta para consolidar un cuarto poder.



"Fue un diálogo útil que debe continuar. Tiene futuro, porque eso dejamos de hacerlo en la Asamblea Nacional Constituyente en la que dispusimos que la organización electoral fuera eso, un órgano, cuando quiera que sus facultades, sus trabajos, las definiciones que tiene que hacer son las más importantes del Estado, porque debe recibir la opinión ciudadana (el voto), tramitarla y luego informarle a Colombia qué decidieron los ciudadanos, por eso hay que elevarla de rango".



Desde este lunes, el Gobierno planea iniciar nuevos acercamientos con los partidos políticos del país para avanzar en la búsqueda de un consenso que permita llevar a cabo estas modificaciones al sistema político y electoral colombiano a la mayor brevedad.