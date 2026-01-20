Jaime Beltrán declina candidatura al Senado: gerencia campaña de Abelardo de la Espriella

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que decidió declinar su candidatura al Senado de la República para asumir la gerencia nacional de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La decisión fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde Beltrán explicó que su retiro de la contienda al Congreso responde a una apuesta política de mayor alcance.

“He decidido declinar mi candidatura al Senado para enfocar todos mis esfuerzos en la transformación de Colombia que liderará Abelardo De La Espriella como próximo presidente de nuestra patria”, señaló.

La causa de país es más grande que cualquier aspiración personal, por eso, desde… pic.twitter.com/Hx1TL81XZ4 — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) January 20, 2026

En su mensaje, el exmandatario local aseguró que prioriza lo que considera una “causa de país” por encima de cualquier aspiración personal, y anunció que recorrerá distintas regiones del territorio nacional como parte de su nuevo rol en la campaña.

“La causa de país es más grande que cualquier aspiración personal, por eso, desde ahora, recorreré las regiones de Colombia defendiendo los ideales de orden, autoridad, principios y valores”, afirmó.

Beltrán también destacó la figura de Abelardo de la Espriella, a quien respaldó abiertamente como aspirante a la Presidencia de la República, calificándolo como “el Tigre que necesita nuestra Nación para salir del abismo en el que se encuentra”.

Con este anuncio, Jaime Andrés Beltrán redefine su participación en el escenario político nacional y se suma de lleno a la estrategia electoral del candidato presidencial.