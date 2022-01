Termina la discriminación para que homosexuales donen sangre en Colombia

Un lineamiento en el formulario de los bancos de sangre realizado por el Instituto Nacional de Salud impedía que los hombres homosexuales y las personas transgénero donarán sangre en el país. Una tutela logró que esta medida fuera eliminada.

Cuando un colombiano quería ir a donar sangre en el país, debía completar un formulario generado por el Instituto Nacional de Salud en donde se confirmaba si la persona es apta para la donación y no representa ningún riesgo para el receptor de sangre; dentro de ese formulario existía una pregunta que para muchos era discriminatoria.

Publicidad

La pregunta número 12 en el formulario de los bancos de sangre era la siguiente: ¿Ha tenido relaciones sexuales con personas pertenecientes a alguna de las siguientes poblaciones: ¿trabajadores sexuales, habitantes de calle, personas que se inyectan drogas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o mujeres transgénero? Una tutela presentada el año pasado por Diego Rico, un estudiante de derecho de la Universidad Javeriana de Bogotá obligó a cambiar el formulario.

“Yo fui con mi novio a un banco de sangre privado en Cali y nos dijeron que no podíamos donar sangre porque habíamos tenido relaciones sexuales con otro hombre. En este caso, entre nosotros que somos una pareja y en ese momento nosotros les indicamos que somos pareja monogámica que usaba condón en todas sus relaciones sexuales. De alguna forma el argumento es que, por el simple hecho de tener relaciones con otro hombre, automáticamente no somos aptos para donar sangre en Colombia”, le dijo Diego a BLU Radio.

Publicidad

Según Diego, se partía de la hipótesis de que todos los hombres homosexuales o las personas transgénero ya portan el virus del VIH y por eso no son aptos para donar sangre en el país ya que se vela primordialmente la salud de los receptores de las donaciones. Sin embargo, era una pregunta discriminatoria y anticonstitucional.

“Nosotros realizamos una tutela que llegó al tribunal superior de Cali y ahí fue cuando ellos dijeron “aquí hay una discriminación”, en donde exhortó al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud para que revisarán esta normatividad que puede ser inconstitucional. Entre ello, porque ya hay una sentencia que es la t48 del 2012 de la Corte Constitucional que dice que en ningún momento el ser homosexual o sostener relaciones sexuales entre hombres acredita el riesgo de exposición al VIH”, menciona Diego Rico.

Publicidad

El Instituto Nacional de Salud eliminó del formulario las referencias a las personas homosexuales y transgénero de acuerdo con la decisión del tribunal para que quedara de la siguiente manera: ¿Ha tenido relaciones sexuales con personas pertenecientes a alguna de las siguientes poblaciones?: trabajadores sexuales, habitantes de calle, ¿personas que se inyectan drogas?

“Las personas referidas en la pregunta, pertenecen a las denominadas poblaciones clave, que son distintas a las poblaciones vulnerables, las cuales están supeditadas a presiones de índole o circunstancias sociales que las hacen más vulnerables a la exposición a infecciones, entre ellas, el VIH”, explica el INS en los lineamientos para la donación de sangre en Colombia.

Publicidad

Sin embargo, el caso ya llegó a la Corte Constitucional para tomar una decisión al respecto y poder marcar un precedente, según Diego, para que estas conductas no se sigan presentando en el país. Para generar conciencia que el VIH o el Sida no son enfermedades de una población de riesgo, sino que tiene que ver con prácticas de riesgo como el no uso del condón.

Le puede interesar: escuche las noticias del momento en Colombia