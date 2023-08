Título es cambiar de pobres sin tierra a pobres con tierra; necesitamos desarrollo rural: Bautista

En medio de la entrega de tierra para campesinos del corregimiento de El Salado , en el Carmen de Bolívar, Montes de María, el presidente Gustavo Petro lanzó un duro discurso, en el que habló de la expropiación de tierras sobre la que se le cuestiona y que, sin duda, es uno de los temas principales dentro de la política del actual Gobierno y en el marco de la reforma agraria.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) Diego Bautista señaló que, aunque hace unos años tal vez la sociedad colombiana no lo comprendía, ahora muchos “entienden” de la necesidad de una reforma rural , pues, según dijo, no sirve entregar predios sin una verdadera integración de sistemas que permitan hacer dichas tierras productivas.

“Esto no es un tema de título, es decir, un título no es suficiente. He encontrado en el territorio gente que tiene un título, que tiene 75 años, porque tienen un título de la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo (…) Un título es cambiar de pobres sin tierra a pobres con tierra; necesitamos desarrollo rural, que es lo que completa la ecuación”, aseveró.

En ese sentido, comentó que hay que evaluar “qué tanto hace una reforma agraria a las malas y qué hace a las buenas”. De acuerdo con Bautista, hoy en el país hay “latifundios gigantes improductivos con campesinos esperando a llegar allí” y hacerlos productivos.

Publicidad

“Creo que hoy la sociedad colombiana entiende que hay que hacer una reforma agraria, quienes no lo entendían hace tres o cuatro años, hoy lo entienden y muchos empresarios han manifestado que entienden que dentro de las necesidades de cambio, está el de las tierras”, recalcó.

Bautista añadió que, dado lo que significa la reforma, fue puesta como uno de los primeros puntos en el acuerdo de paz y, ahora, se necesita un cambio para que esos predios sean productivos y devueltos a las familias.

“No por nada el punto uno del acuerdo con las Farc, que cierra un conflicto de 50 años, es el de la reforma rural integral. Aquí quien diga lo contrario está usándolo como una bandera política, se necesita una reforma agraria”, sentenció.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: