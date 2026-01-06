En vivo
Nación  / Trágico accidente en vía Armero-Guayabal-Mariquita dejó dos mujeres muertas y 15 heridos

Trágico accidente en vía Armero-Guayabal-Mariquita dejó dos mujeres muertas y 15 heridos

El siniestro vial ocurrido en el norte del Tolima enluta a la región y mantiene afectada una importante vía nacional.

