Trágico accidente en vía Armero-Guayabal-Mariquita dejó dos mujeres muertas y 15 heridos

Un accidente de tránsito de grandes proporciones se registró en la tarde de este martes en la vía que comunica a Armero Guayabal con San Sebastián de Mariquita, a la altura del sector Potosí – Las Brujas, cerca de la granja de la Universidad del Tolima.

El siniestro vial ocurrido en el norte del Tolima enluta a la región y mantiene afectada una importante vía nacional.

El choque involucró un bus de servicio público afiliado a la empresa Rápido Tolima, de placas KZL-900, y un tractocamión de placas TRJ-447, en un hecho ocurrido sobre la Ruta Nacional, en el kilómetro 88. El vehículo de pasajeros cubría la ruta con destino a la ciudad de Ibagué.

Según el reporte oficial de las autoridades, dos mujeres fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que 15 personas resultaron lesionadas, entre ellas el conductor y el auxiliar del bus. Los heridos fueron atendidos y trasladados a centros asistenciales de la región por ambulancias de la concesión vial y organismos de socorro.



El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil Seccional Tolima, confirmó que en el bus se movilizaban cerca de 45 pasajeros al momento del impacto.

“Es una situación lamentable. Por ahora, no se han establecido las causas del accidente y la vía permanece cerrada mientras avanzan las labores de atención y la investigación correspondiente”, indicó el oficial.

Al lugar del siniestro acudieron unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), ambulancias del Hospital Nelson Restrepo Martínez, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Armero Guayabal, así como voluntarios de la Defensa Civil de Lérida y Mariquita, quienes apoyaron las labores de rescate, atención de los heridos y control del tráfico.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima se informó que el cierre de la vía es parcial, con manejo de tráfico a un solo carril, aunque no se descarta un cierre total mientras se desarrollan los actos urgentes y el procedimiento judicial. La hora de reapertura aún no ha sido definida.

Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, mientras reiteran el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, respetar las normas de tránsito y mantener una conducción defensiva en este corredor vial.