En UCI niño de 8 años quemado por accidente cuando prendían fuego a unos gusanos en Soledad

Un lamentable accidente mantiene en una unidad de cuidados intensivos de una clínica en Barranquilla a un niño de 8 años que terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en la espalda, glúteos, piernas y un brazo.

El hecho ocurrió la tarde del domingo en el barrio Alto de la Metro, de Soledad, en la Calle 56A con la carrera 6C.

La versión que entregaron familiares del niño a la Policía es que la madre del menor usó gasolina para quemar unos gusanos que estaban en un palo de mango y que el niño, al estar cerca, fue alcanzado por el fuego que prendió rápidamente su ropa.

" Yo me encontraba haciéndole mecánica al carro junto con mi papá y estábamos manipulando la gasolina para limpiar los respuestos y donde estábamos un palo de mango tenía gusano y comenzamos a quemarlos para que el niño jugara tranquilo. En un momento mi hermana, que también se encuentra en en el hospital con una quemadura en una mano, le dio por encender el el fuego. El niño se encontraba a espaldas de ella jugando y en el momento en que arroja el pote con la gasolina, la candela corrió y sufrió la si el incidente", detalló Wilder Romero, tío del niño.



Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad, indicó que el menor tiene comprometido gran parte de su cuerpo y que el caso está en manos de las autoridades para aclarar los hechos.

"Recibimos el centro de solución de la Metropolitana un niño con quemaduras graves en el 95% de su cuerpo. El niño bajo unas circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, resultó quemado y fue atendido en nuestra institución. La verdad es que las versiones son muy confusas y en ese orden de ideas, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno, hemos decidido dejar en poder de las autoridades competentes la investigación del caso que permita esclarecer exactamente qué fue lo que ocurrió con con este niño", detalló el funcionario.

El niño, que según las autoridades vive en el corregimiento de Palermo, Magdalena, llegó a Soledad junto a su madre para visitar a sus abuelos, cuando ocurrió el incidente.

