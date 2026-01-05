En vivo
En UCI niño de 8 años quemado por accidente cuando prendían fuego a unos gusanos en Soledad

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Soledad, el menor tiene el 95% del cuerpo quemado. El hecho ocurrió en casa de su abuelo, al que estaba visitando.

