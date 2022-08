Justamente un 3 de agosto, pero de 1998 al menos 500 guerrilleros de la extinta guerrilla de las Farc se tomaron Miraflores, un municipio en el departamento del Guaviare.

La guerrilla secuestró ese día a 129 miembros de las Fuerzas Militares, entre los que se encontraban 73 soldados y 57 policías, mientras que otras 35 personas fueron asesinadas, en lo que se considera uno de los ataques más temibles de las Farc contra la fuerza pública.

Después de 24 años, las secuelas siguen latentes para las víctimas y sus familiares, afectaciones psicológicas y obstáculos para avanzar en los proyectos de vida son algunas de las consecuencias, pues incluso el Consejo de Estado en 2016 aseguró que los miembros de la fuerza pública ese día fueron víctimas de varios delitos hostigamiento, secuestro, tortura y el uso de medios y métodos prohibidos por el DIH.

"Nos llevaban como un trofeo, como un premio de guerra y pensábamos que nos iban a matar para que no hubiera una liberación. El ‘Mono Jojoy’ aparece y nos dice que estábamos para un intercambio por guerrilleros presos en las cárceles. Me quemaron la espalda con pólvora, sin anestesia así tal cual me colocaban pólvora, destapaban los cartuchos y me colocaban pólvora por tres veces al día, esto era una tortura hasta olía a carne frita", indicó Wilson Benavides, soldado secuestrado en la toma.

Hoy en día las víctimas de la toma están pidiendo, tanto a la JEP como a los miembros de la extinta guerrilla de las Farc, que garanticen un acceso pleno a la verdad, la reparación y la no repetición, pero también a que se lleven a cabo más actos simbólicos de reparación pues consideran que aún falta reconocimiento en este sentido.

"A los militares se les trató de una forma diferente había una presión psicológica y éramos atacados para que hubiera problemas entre nosotros y la convivencia fuera terrible y en ese espacio tan reducido fue muy difícil por esa misma presión que generaba la guerrilla", explicó Benavides.

