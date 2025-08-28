Tras alertas por déficit de $500.000 millones en el PAE, MinEducación convocará mesas técnicas

Tras la alerta reportada por la Contraloría frente al déficit de unos 500.000 millones de pesos en el presupuesto para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), autoridades aseguraron que trabajan para superar esta situación derivada de dificultades con al menos 53 entidades territoriales.

Desde la ciudad de Medellín, el ministro de Educación, Daniel Rojas, expresó que están por instalar mesas técnicas de las que hará parte el ente de control para hacer frente a los recursos faltantes que ponen en riesgo la atención alimentaria para unos 3.5 millones de estudiantes en el mes de septiembre.

Según Rojas, lo que ha ocurrido se ha derivado porque algunas entidades territoriales han argumentado que no han llegado recursos vía regalías o han aprobado doble ración sin contar con la capacidad suficiente.

"Estableciendo una mesa técnica acompañados con la Contraloría para poder garantizar el cierre de año, pero lo que le quiero decir a la opinión pública es que el Gobierno nacional, además de haber aumentado los recursos, está totalmente al día con el giro de los bienes", aseguró el ministro.

El ministro de Educación hizo énfasis que el Gobierno nacional ha cumplido con el programa aumentando recursos en un 69% en comparación con 2022 y para el próximo año planea aumentar la base en 2.9 billones de pesos.

A pesar de la alerta de la Contraloría, Rojas recalcó que la Nación está al día respecto a lo que implica el cubrimiento del programa que beneficia especialmente a la niñez en condiciones de vulnerabilidad alimentaria.